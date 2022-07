Bridgerton | Shonda Rhimes collabora con l’autrice Julia Quinn per l’uscita del romanzo

(Di venerdì 8 luglio 2022) Non c’è ancora una data perdelbasato sulla serie tv di, creatrice e produttrice della serie, ha deciso dire conper la sua realizzazione.dichiara: “La Regina Charlotte rappresenta un personaggio che mi ha fatto molto emozionare e l’opportunità di lavorare conper adattare questa storia in un libro è così eccitante. Non vedo l’ora per i fan di questo universo di leggere la storia di un personaggio che ha avuto un impatto così profondo sui nostri spettatori”.è lo pseudonimo di Julie Pottinger, è una scrittrice statunitense e si espande con ...

Pubblicità

bridgertonbot : RT @zazoomblog: Lo spin-off di Bridgerton diventa un libro sulla Regina Charlotte Shonda Rhimes e Julia Quinn scrivono a quattro mani - #sp… - zazoomblog : Lo spin-off di Bridgerton diventa un libro sulla Regina Charlotte Shonda Rhimes e Julia Quinn scrivono a quattro ma… - zazoomblog : Lo spin-off di Bridgerton diventa un libro sulla Regina Charlotte Shonda Rhimes e Julia Quinn scrivono a quattro ma… -

Ma non è tutto: l'autrice dei romanzi da cuiè tratta, Julia Quinn , sta collaborando conRhimes in persona per scrivere un nuovo romanzo prequel basato proprio sullo spin - off in ...Julia Quinn eRhimes stanno collaborando alla lavorazione di un romanzo prequel dibasato sull'imminente serie Netflix in seguito all'ascesa al potere della regina Charlotte , per Avon Books. Il ...L'attrice britannica Connie Jenkins-Greig interpreterà la futura madre dei fratelli Bridgerton, mentre Shonda Rhimes e Julia Quinn lavorano a un nuovo libro tratto dalla miniserie.Notizie serie tv 8 luglio: Daredevil in Echo con Vincent D'Onofrio e Charlie Cox nel cast, il cast di Accused, lo spinoff di Bridgerton ...