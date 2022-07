Auto: giugno nero per il mercato dell'usato, - 17,9% (Di venerdì 8 luglio 2022) Anche il mercato dell'Auto usata è in crisi: i 221.457 passaggi di proprietà annotati dal Pubblico Registro Automobilistico a giugno diminuiscono del 17,9% rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 8 luglio 2022) Anche ilusata è in crisi: i 221.457 passaggi di proprietà annotati dal Pubblico Registromobilistico adiminuiscono del 17,9% rispetto allo stesso mese'anno scorso. ...

Pubblicità

Gazzettadmilano : Anche il mercato dell'auto usata è in crisi: i 221.457 passaggi di proprietà annotati dal Pubblico Registro Automob… - gazzettanapoli : Anche il mercato dell'auto usata è in crisi: i 221.457 passaggi di proprietà annotati dal Pubblico Registro Automob… - Gazzettadmilano : Anche il mercato dell'auto usata è in crisi: i 221.457 passaggi di proprietà annotati dal Pubblico Registro Automob… - gazzettanapoli : Anche il mercato dell'auto usata è in crisi: i 221.457 passaggi di proprietà annotati dal Pubblico Registro Automob… - Gazzettadmilano : Mercato auto, giugno nero anche per l’usato, -17,9% rispetto a 2021. -