Via Gianturco, beccato in auto con documenti falsi: arrestato (Di giovedì 7 luglio 2022) Un 32enne già noto alle forze dell’ordine è finito in manette a Napoli, dopo essere stato scoperto, durante un controllo in via Gianturco, in possesso di più documenti d’identità falsi. Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in via Gianturco un’auto con a bordo un uomo Leggi su 2anews (Di giovedì 7 luglio 2022) Un 32enne già noto alle forze dell’ordine è finito in manette a Napoli, dopo essere stato scoperto, durante un controllo in via, in possesso di piùd’identità. Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno controllato in viaun’con a bordo un uomo

bassairpinia : NAPOLI. Via Gianturco: sorpreso con documenti falsi. Arrestato. - - fattidinapoli : Napoli: Via Gianturco, sorpreso con documenti falsi. Arrestato - - anmnapoli : ?????? #LineeBus 176 e 177: per lavori di scavo in via Università, deviano il percorso. In direzione capolinea Giantur… - MassimoChiaram7 : RT @LuceverdeRoma: ?? #Roma #atac - linea #tram19 ? servizio limitato a Valle Giulia ?? bus sostitutivi tra Valle Giulia e Risorgimento… - LuceverdeRoma : ?? #Roma #atac - linea #tram19 ? servizio limitato a Valle Giulia ?? bus sostitutivi tra Valle Giulia e Risorgim… -