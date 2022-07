Uno studio rivela il fattore chiave per la vittoria. E quanti milioni servono per scalare anche una sola posizione (Di giovedì 7 luglio 2022) Le prestazioni dell’auto, le capacità del pilota e le abilità del team sono fattori importantissimi per determinare le possibilità di una squadra di aggiudicarsi una vittoria significativa, ma qual è la condizione più influente? Per cercare di rispondere a questo interrogativo gli scienziati dell’Università di Lethbridge (Canada) hanno condotto uno studio, descritto sulla rivista Applied Economics, da cui è emerso che l’interazione tra team e pilota influenza il piazzamento finale in misura maggiore rispetto alle altre variabili. Il gruppo di ricerca, guidato da Duane Rockerbie, ha analizzato le competizioni delle stagioni di Formula 1 in Gran Bretagna tenutesi dal 2012 al 2019, valutando le caratteristiche delle squadre risultate vincitrici. Gli scienziati hanno quindi determinato i fattori che influenzano maggiormente la vittoria di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Le prestazioni dell’auto, le capacità del pilota e le abilità del team sono fattori importantissimi per determinare le possibilità di una squadra di aggiudicarsi unasignificativa, ma qual è la condizione più influente? Per cercare di rispondere a questo interrogativo gli scienziati dell’Università di Lethbridge (Canada) hanno condotto uno, descritto sulla rivista Applied Economics, da cui è emerso che l’interazione tra team e pilota influenza il piazzamento finale in misura maggiore rispetto alle altre variabili. Il gruppo di ricerca, guidato da Duane Rockerbie, ha analizzato le competizioni delle stagioni di Formula 1 in Gran Bretagna tenutesi dal 2012 al 2019, valutando le caratteristiche delle squadre risultate vincitrici. Gli scienziati hanno quindi determinato i fattori che influenzano maggiormente ladi ...

