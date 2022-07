(Di giovedì 7 luglio 2022) (Adnkronos) – “Sono un o biettivo dei. Non posso stare sempre in un unico rifugio, e per questo sonoa cambiare luogo continuamente, a non rivelare dove sono, a dormire in seminterrati o nei”. A rivelarlo all’Adnkronos, in un’intervista da una località segreta dell’, è ildella regione di, Serhiy Haidai. “Ho avuto conferme di esseredeida diverse fonti -dice spiegando di avere il tempo a disposizione contingentato, anche per questo motivo- Ci sono informazioni, sia della poliziache da articoli usciti nei media, che sono nelle mire da parte dei militari di Kadyrov sia quelli della compagnia privata Wagner, che vogliono catturarmi”. ...

Adnkronos

Ucraina, governatore Luhansk: "Io obiettivo dei russi, costretto a vivere nei boschi" Roma, 7 lug. "Sono un obiettivo dei russi. Non posso stare sempre in un unico rifugio, e per questo sono costretto a cambiare luogo continuamente, a non rivelar ...