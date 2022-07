Shlomo Venezia | la voce della memoria

(Di giovedì 7 luglio 2022) C’è forse qualcosa di ancora più terribile di un viaggio di sola andata, senza speranza né luce, verso l’inferno. Ed è quello di essere complice di quello stesso viaggio e come Caronte diventare l’accompagnatore verso un destino nefasto. Doveva essere così che si sentiva, quando sopravviveva all’Olocausto, quando taceva su quel dolore che comprimeva l’anima. Lui che aveva la colpa di essersi salvato per la sua prestanza fisica e la sua giovinezza, lui che era stato scelto come prigioniero del Sonderkommando di Birkenau. E i Sonderkommandos, lo sappiamo, sono diventati per la storia le vittime colpevoli. Quelle che hanno avuto il compito più infame e terribile di tutti, collaborare con i nazisti all’interno dei campi di sterminio per nascondere le prove, per occultare i cadaveri. Erano I corvi neri del crematorio, così li definì Primo ...

Pubblicità

la Repubblica

...da una città diversa da quella che l'aveva vista ragazza spensierata e felice (nata a, è ... aveva curato le illustrazioni per i libri Re David, Re Salomone, Bar Cochevà e Rabbi Aqiva di...E' stato scelto come unico italiano per partecipare ad un master conMintz a Firenze e si è ... al Conservatorio di Udine, al Festival Internazionale di Alghero, al Teatro La Fenice di. ... Donato Di Veroli il sopravvissuto che non volle parlare della Shoah Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...