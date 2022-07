Robert Downey Jr. ha contattato Johnny Depp dopo il verdetto del processo per diffamazione

(Di giovedì 7 luglio 2022) Sembra che l'amatissimo interprete di Iron Man,Jr., abbiala vittoria del caso perintentato contro l'ex moglie Amber Heard.e Amber Heard sono al centro delle cronache da anni mala sua storica vittoria in tribunale dello scorso mese l'interprete di Jack Sparrow è riuscito a riprendere in mano la sua vita: secondo quanto riferito ancheJr. hache ildelperper manifestargli il suo affetto e per augurargli buona fortuna. Secondo quanto riportato dal ...

... secondo quanto riferito ancheJr. ha contattato Depp dopo che il verdetto del processo per diffamazione per manifestargli il suo affetto e per augurargli buona fortuna. Secondo quanto ...... con uno scatenato Jack Black), il film annovera un cast di grande richiamo vantando la presenza di Keanu Reeves , Winona Rider,Jr. e Woody Harrelson. Tratto dall' omonimo romanzo di ... 6 film in cui ha quasi recitato Robert Downey Jr. Sembra che l'amatissimo interprete di Iron Man, Robert Downey Jr., abbia contattato Johnny Depp dopo la vittoria del caso per diffamazione intentato contro l'ex moglie Amber Heard. Johnny Depp e Amber ...Chris Evans ha rivelato chi è il suo supereroe preferito dell'MCU e sorprendentemente non è Captain America, ma qualcun altro ...