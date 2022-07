Rinnovo Meret: novità sulla firma, quando arriverà (Di giovedì 7 luglio 2022) Sta per chiudersi una telenovela infinita per quanto riguarda la situazione portieri in casa Napoli: Meret dovrebbe firmare il Rinnovo a breve. Dopo un tira e molla con Ospina per la decisione sul titolare per la prossima stagione, il prescelto sembrerebbe essere proprio il 25enne di Udine. Il colombiano, invece, potrebbe lasciare la maglia azzurra per incominciare una nuova avventura in Arabia Saudita, secondo le ultime voci di mercato. (Getty Images)Il Rinnovo di Meret sarà firmato a Dimaro! Stando a quanto riportato da Tuttosport, gli avvocati della società partenopea e gli agenti del giocatore hanno già avviato la pratica per lo scambio dei documenti. La firma di Meret sarà messa nero su bianco durante il ritiro a Dimaro con la presenza del ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 7 luglio 2022) Sta per chiudersi una telenovela infinita per quanto riguarda la situazione portieri in casa Napoli:dovrebbere ila breve. Dopo un tira e molla con Ospina per la decisione sul titolare per la prossima stagione, il prescelto sembrerebbe essere proprio il 25enne di Udine. Il colombiano, invece, potrebbe lasciare la maglia azzurra per incominciare una nuova avventura in Arabia Saudita, secondo le ultime voci di mercato. (Getty Images)Ildisaràto a Dimaro! Stando a quanto riportato da Tuttosport, gli avvocati della società partenopea e gli agenti del giocatore hanno già avviato la pratica per lo scambio dei documenti. Ladisarà messa nero su bianco durante il ritiro a Dimaro con la presenza del ...

