“Prendi i soldi e scappa”: l’incredibile storia di un cileno che riceve per errore 330 volte lo stipendio (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug – Non una, ma 330 volte lo stipendio. E il richiamo al famoso “Prendi i soldi e scappa”, viene quasi automatico. La storia – obiettivamente pazzesca – viene raccontata dall’Ansa. Prendi 330 volte lo stipendio e…scappa ricevere 330 stipendi, o meglio, ricevere per 330 volte lo stipendio per errore, forse, è un sogno proibito di molti lavoratori. L’uomo protagonista della storia è un assistente alla spedizione dell’azienda Consorcio Industrial de Alimentos. Si tratta di una delle maggiori produttrici di carne e salumi del Cile. Il dipendente ha ricevuto ben 165.398.851 (quasi 170mila euro) come ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 7 luglio 2022) Roma, 7 lug – Non una, ma 330lo. E il richiamo al famoso “”, viene quasi automatico. La– obiettivamente pazzesca – viene raccontata dall’Ansa.330loe…re 330 stipendi, o meglio,re per 330loper, forse, è un sogno proibito di molti lavoratori. L’uomo protagonista dellaè un assistente alla spedizione dell’azienda Consorcio Industrial de Alimentos. Si tratta di una delle maggiori produttrici di carne e salumi del Cile. Il dipendente ha ricevuto ben 165.398.851 (quasi 170mila euro) come ...

