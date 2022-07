M5s | la cena di Conte con i fedelissimi | Andiamocene Restiamo

(Di giovedì 7 luglio 2022) Ore 3 di notte, Giuseppeesce provato ma sereno dallacon un gruppo di parlamentari M5s da Maxelà, tana dei politici a due passi dalla Camera. Presidente a luglio possiamo andare in ferie? "Andate, andate al massimo vi chiamo io se succede qualcosa", risponde l'ex premier a chi gli chiede se entro il mese uscirà dal governo Draghi. L'appuntamento serve a serrare i ranghi, anzi i ranghetti. Perché il gruppo non è più sterminato come una volta. Ci sono Riccardo Fraccaro e Alfonso Bonafede, ma anche Stefano Buffagni, tra i pochi a voler restare al governo: "C'è un tema di tenuta di governo e del Paese in vista dell'autunno". L'ex sottosegretario è abituato a essere minoranza nel partito, ma spesso ci prende. Il resto del tavolo - si mangia carne, si beve vino bianco, si mandano via dispiaceri con i gin tonic - spinge per mollare tutto e ...

Smarrimento generale, si mangia e si beve per dimenticare Ore 3 di notte, Giuseppe Conte esce provato ma sereno dallacon un gruppo di parlamentarida Maxelà, tana dei politici a due passi ...È facile immaginare che non dev'essere stata una giornata facile, per lui, anche se allaufficiale Erdogan lo ha salutato come "il mio amico signor Draghi". Questo contenuto è riservato agli ... I veti di M5S e Lega: se Mario Draghi non c'è, i partiti ballano Otto anni al Messaggero (in cronaca e al politico). Prima ancora in Emilia Romagna come corrispondente (fra nascita del M5s e terremoto), a Firenze come redattore del Nuovo Corriere (alle prese tutte ...Con la guerra in Ucraina, l’inflazione e il Covid, Matteo Salvini e Giuseppe Conte minacciano sfracelli e litigano come liceali scapestrati ...