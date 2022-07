Giro d’Italia donne 2022, risultati e classifica settima tappa: vince la francese Labous (Di giovedì 7 luglio 2022) Juliette Labous (Team Dsm) è la vincitrice della settima tappa del Giro d’Italia donne 2022, dopo aver avuto la meglio sull’arrivo in salita di Passo Maniva sulla maglia rosa Annemiek van Vleuten (Movistar) e a Mavi Garcia Canellas (Uae Adq). L’olandese resta quindi in testa alla classifica generale, così come sono confermate la maglia ciclamino a Elisa Balsamo (Trek Segafredo), la verde a Elisa Chabbey (Canyon/Sram), la bianca a Niamh Fisher-Black (SD Worx) e infine l’azzurra a Marta Cavalli (Fdj Nouvelle). ORDINE D’ARRIVO settima tappa1. Juliette Labous – Team DSM 2. Annemiek van Vleuten – Movistar Team +1’37” 3. Mavi Garcia – UAE Team ADQ +1’41” 4. Marta Cavalli – FDJ-Nouvelle ... Leggi su sportface (Di giovedì 7 luglio 2022) Juliette(Team Dsm) è la vincitrice delladel, dopo aver avuto la meglio sull’arrivo in salita di Passo Maniva sulla maglia rosa Annemiek van Vleuten (Movistar) e a Mavi Garcia Canellas (Uae Adq). L’olandese resta quindi in testa allagenerale, così come sono confermate la maglia ciclamino a Elisa Balsamo (Trek Segafredo), la verde a Elisa Chabbey (Canyon/Sram), la bianca a Niamh Fisher-Black (SD Worx) e infine l’azzurra a Marta Cavalli (Fdj Nouvelle). ORDINE D’ARRIVO1. Juliette– Team DSM 2. Annemiek van Vleuten – Movistar Team +1’37” 3. Mavi Garcia – UAE Team ADQ +1’41” 4. Marta Cavalli – FDJ-Nouvelle ...

