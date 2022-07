Finisce in ospedale perché il suo scroto fischia: il caso documentato sull’American Journal of Case Reports, ecco come è stato possibile (Di giovedì 7 luglio 2022) Sembra uno scherzo di cattivo gusto o una trovata imbarazzante di un regista particolarmente “ispirato”. Invece, è pura realtà. Secondo quanto riportato in uno studio pubblicato sull’American Journal of Case Reports, un uomo di 72 anni ha ricevuto una diagnosi di “scroto che fischia”. Un caso più unico che raro, (in gergo medico assimilabile allo pneumoscroto) studiato e descritto da un gruppo di medici del Dipartimento di Medicina interna della Wright State University di Dayton, in Ohio. L’anziano signore è corso in ospedale con difficoltà respiratorie, emettendo un singolare e strambo sibilo dalla sacca scrotale. Giunto al pronto soccorso, è stato sottoposto a una radiografia del torace, che ha mostrato un accumulo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 7 luglio 2022) Sembra uno scherzo di cattivo gusto o una trovata imbarazzante di un regista particolarmente “ispirato”. Invece, è pura realtà. Secondo quanto riportato in uno studio pubblicatoof, un uomo di 72 anni ha ricevuto una diagnosi di “che”. Unpiù unico che raro, (in gergo medico assimilabile allo pneumo) studiato e descritto da un gruppo di medici del Dipartimento di Medicina interna della Wright State University di Dayton, in Ohio. L’anziano signore è corso incon difficoltà respiratorie, emettendo un singolare e strambo sibilo dalla sacca scrotale. Giunto al pronto soccorso, èsottoposto a una radiografia del torace, che ha mostrato un accumulo ...

Pubblicità

FQMagazineit : Finisce in ospedale perché il suo scroto fischia: il caso documentato sull’American Journal of Case Reports, ecco c… - MarettiElena : RT @11Giuliano: Altra Bimba: Prato, ragazzina di 13 anni finisce in ospedale per miocardite: è morta. Un malore fatale a 13 anni mentre er… - tusciaweb : Si trincia le dita della mano, operaio finisce in ospedale Viterbo - Si trincia le dita della mano, operaio finisc… - ParliamoDiNews : Ragazzina di 13 anni finisce in ospedale per miocardite: è morta per sopraggiunto malore – StopCensura #ragazzina… - adbs801 : RT @11Giuliano: Altra Bimba: Prato, ragazzina di 13 anni finisce in ospedale per miocardite: è morta. Un malore fatale a 13 anni mentre er… -