Covid | Gimbe | “In una settimana contagi saliti del 55% Rischiamo il lockdown di fatto | essenziale continuare a mettere le mascherine”

(Di giovedì 7 luglio 2022) Nelladal 29 giugno al 5 luglio i nuovi casi disono stati 595.349, con un aumento del 55% rispetto allaprecedente. Ili crescono in tutte le regioni e sono 38 le province italiane che contano più di 1.000 casi per 100.000 abitanti. La crescita va di pari passo a un aumento del 33% del numero dei tamponi totali: da 1,6 milioni a 2,1 milioni. Lo rileva il nuovo monitoraggio della Fondazione. “L’aumento dei nuovi casili – commenta il presidente Nino Cartabellotta – per la terzaconsecutiva supera il 50%, con un tempo di raddoppio di 10 giorni”. Una “crescita esponenziale che non contabilizza il sommerso dei casi non dichiarati”. Cartabellotta rileva che le quarte dosi sono “al palo e ...

È quanto rileva la Fondazionenel suo monitoraggio settimanale sul- 19: in particolare, I decessi registrati sono stati 464 negli ultimi 7 giorni (di cui 27 riferiti a periodi precedenti)...Dal 29 giugno al 5 luglio, i ricoveri con sintomi sono stati 8.003 rispetto a 6.035 della settimana precedente, cioè +32,6%, e le terapie intensive 323 rispetto a 237, pari a +36,3%I casi settimanali crescono in tutte le regioni e sono 38 le province italiane che contano più di mille casi per 100mila abitanti e aumentano anche i ...Quasi un quarto di nuovi casi Covid in più in Sardegna nella settimana tra il 29 giugno e il 5 luglio. La performance in peggioramento è evidenziata dalla Fondazione Gimbe che nel consueto report regi ...