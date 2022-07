Covid, Fondazione Gimbe: “Decessi in crescita, accelerare con quarta dose” (Di giovedì 7 luglio 2022) L’ultimo monitoraggio della Fondazione Gimbe, relativo alla settimana che va dal 29 giugno al 5 luglio, segna un aumento in tutti i parametri della pandemia Covid-19. Il totale ufficiale dei casi sale a 595.349 contro i 384.093 della scorsa settimana. I Decessi sono 464, a fronte dei 392 censiti fino al 29 giugno. Le persone L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 7 luglio 2022) L’ultimo monitoraggio della, relativo alla settimana che va dal 29 giugno al 5 luglio, segna un aumento in tutti i parametri della pandemia-19. Il totale ufficiale dei casi sale a 595.349 contro i 384.093 della scorsa settimana. Isono 464, a fronte dei 392 censiti fino al 29 giugno. Le persone L'articolo proviene da Inews24.it.

