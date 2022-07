Bruxelles dice sì all’aborto nella Carta Ue. Ecr-FdI: così trasformano un dramma in business (Di giovedì 7 luglio 2022) Il controverso dossier Usa sull’aborto sbarca a Strasburgo. In una risoluzione non legislativa il Parlamento europeo chiede di inserire il diritto all’aborto nella Carta dei diritti fondamentali dell’Ue. Un’entrata a gamba tesa sulla decisione della Corte Suprema degli Usa di abolire il diritto di abortire. La risoluzione è stata approvata a Strasburgo con 324 sì, 155 no e 38 astenuti. Tra i contrari i conservatori di Ecr-FdI. L’Europarlamento approva risoluzione pro aborto La maggioranza a Strasburgo ritiene che andrebbe presentata al Consiglio una proposta di modifica dell’articolo 7 della Carta. Poiché “ogni persona ha diritto all’aborto sicuro e legale”. E attende che il Consiglio europeo si riunisca per convocare una Convenzione per la revisione dei trattati. E, neanche a dirlo, esprime piena ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 luglio 2022) Il controverso dossier Usa sull’aborto sbarca a Strasburgo. In una risoluzione non legislativa il Parlamento europeo chiede di inserire il dirittodei diritti fondamentali dell’Ue. Un’entrata a gamba tesa sulla decisione della Corte Suprema degli Usa di abolire il diritto di abortire. La risoluzione è stata approvata a Strasburgo con 324 sì, 155 no e 38 astenuti. Tra i contrari i conservatori di Ecr-FdI. L’Europarlamento approva risoluzione pro aborto La maggioranza a Strasburgo ritiene che andrebbe presentata al Consiglio una proposta di modifica dell’articolo 7 della. Poiché “ogni persona ha dirittosicuro e legale”. E attende che il Consiglio europeo si riunisca per convocare una Convenzione per la revisione dei trattati. E, neanche a dirlo, esprime piena ...

