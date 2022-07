(Di giovedì 7 luglio 2022) Arrivo importante e di prospettiva in casa Bertram Derthona. TORINO - "Il miglior Under 21 della Serie A2 Old Wild West 2021/22 indosserà la canotta della Bertram Derthona nella prossima stagione: ...

Pubblicità

Giornaleditalia : #italpresssport Basket: Tortona. Quinquennale per Okeke - Luxgraph : Bertram Tortona, presentato il nuovo acquisto Candi: 'Sono carico' - Giornaleditalia : #italpresssport Basket: Tortona. Ingaggiato Niccolò Filoni - tifatait : Basket, Serie A: Tortona piazza un altro colpo: la nuova guardia è Demonte Harper | - HobbitAlFerro : Colpo @DerthonaBasket che firma @demonteharper22 e completa il quintetto, da capire se Okeke sarà di nuovo a roster… -

Il Giornale d'Italia

Arrivo importante e di prospettiva in casa Bertram Derthona. TORINO - "Il miglior Under 21 della Serie A2 Old Wild West 2021/22 indosserà la canotta della Bertram Derthona nella prossima stagione: ...- "Niccolò Filoni è un nuovo giocatore della Bertram Derthona: la società comunica di avere raggiunto l'accordo con l'ala, classe 2001, reduce dall'esperienza al KlebFerrara". Questa ... Basket: Tortona. Quinquennale per Okeke Arrivo importante e di prospettiva in casa Bertram Derthona.TORINO (ITALPRESS) - 'Il miglior Under 21 della Serie A2 Old Wild West 2021/22 ...Il Miglior Under 21 della Serie A2 Old Wild West 2021/22 indosserà la canotta della Bertram Derthona nella prossima stagione: Leonardo Arinze ...