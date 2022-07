(Di giovedì 7 luglio 2022) a 8 anni. Il pm aveva chiesto la pena di sette anni di reclusione, dopo i fatti avvenuti a settembre trae Nettuno: in carcere è finito un bulgaro di 36 anni, il giudice ha emesso la sentenza, otto anni di reclusione, uno in più rispetto a quanto chiesto dal pubblico ministero per l’uomo, senza fissa dimora, accusato di diversi reati tra cuito omicidio,ta estorsione, sequestro di persona resistenza a pubblico ufficiale., arresto Yordanov: i fatti Era stato arrestato da un carabiniere fuori servizio pochi mesi fa: una donna di 51 anni di Nettuno, nel settembre del 2021 era statata e fatta salire con la forza sull’auto ma era riuscita a liberarsi all’altezza di Campoverde. Yordan Yordanov, 36 anni, stando a quanto ipotizzato, prima ha ucciso con le sue mani il ...

Per tutta risposta l'uomo la sbatte in auto con violenza e riparte alla volta di. Secondo il racconto della donna, mentre i due sono in auto, Jordanov si ferma e si avventa su di lei e tenta ...Aprilia, le uccide il cane, la sequestra e tenta di ucciderla: condannato a 8 anni. Il pm aveva chiesto la pena di sette anni di reclusione, dopo i fatti avvenuti a settembre tra Aprilia e Nettuno: in ...Le aveva ucciso il cane a mani nude. Poi l'aveva aggredita, spinta dentro il suo furgone e lì l'aveva molestata sessualmente. Poi, non contento, l'aveva anche minacciata di morte. Tutto si era conclus ...