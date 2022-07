Viabilità Roma Regione Lazio del 06-07-2022 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 6 LUGLIOORE 07.20 FEDERICO ASCANI BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGITA INTERNA DALLA DIRAMAZIONESUD A VIA APPIA CODE SULLA DIRAMAZIONESUD DA TORRENOVA IN DIREZIONE DEL RACCORDO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, CODE DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLE CONSOLARI CODE IN ENTRATA A. IN PARTICOLARE: SULLA PONTINA CODE ALTEZZA POMEZIA CODE A TRATTI SU VIA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE SU VIA FLAMINIA CODE TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI CODE SU VIA SALARIA TRA MONTEROTONDO SCALO E TENUTA SANTA COLOMBA PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: DAL 1° LUGLIO ASTRAL E’ SUBENTRATA AD ATAC ...