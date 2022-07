Valeria Cardone e Matteo Ranieri si sono lasciati, l’annuncio (Di mercoledì 6 luglio 2022) La storia tra Matteo Ranieri e Sophie Codegoni è durata quanto un gatto in tangenziale e lo scorso ottobre lui è stato scelto come nuovo tronista di Uomini e Donne. Dopo qualche mese il bel ligure ha scelto Valeria Cardone, ma anche questa volta le cose non sono finite bene. Da settimane circolavano rumor su una presunta crisi tra i due e Deianira Marzano aveva anche pubblicato alcune segnalazioni che le erano arrivate. “Lei la conosco bene ed è molto buona come ragazza. Lui ci sta marciando come ha provato a fare anche con Sophie. Per non fare brutta figura continua ad illudere i fan che ci sia qualcosa ma è già finita. Fidati! Lui è partito in camper per l’Inghilterra e sarà via tutto il mese. Si ignorano da tempo e si vedono pochissime volte e sempre se è lei a prendere il treno. Loro ... Leggi su biccy (Di mercoledì 6 luglio 2022) La storia trae Sophie Codegoni è durata quanto un gatto in tangenziale e lo scorso ottobre lui è stato scelto come nuovo tronista di Uomini e Donne. Dopo qualche mese il bel ligure ha scelto, ma anche questa volta le cose nonfinite bene. Da settimane circolavano rumor su una presunta crisi tra i due e Deianira Marzano aveva anche pubblicato alcune segnalazioni che le erano arrivate. “Lei la conosco bene ed è molto buona come ragazza. Lui ci sta marciando come ha provato a fare anche con Sophie. Per non fare brutta figura continua ad illudere i fan che ci sia qualcosa ma è già finita. Fidati! Lui è partito in camper per l’Inghilterra e sarà via tutto il mese. Si ignorano da tempo e si vedono pochissime volte e sempre se è lei a prendere il treno. Loro ...

