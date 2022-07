Sonia Bruganelli: “Avevo proposto di mettere una donna al primo mese di gravidanza e di farla partorire nella casa, però…” (Di mercoledì 6 luglio 2022) La conferma di Sonia Bruganelli come opinionista nella settima edizione del GF Vip, ha sollevato parecchie polemiche con la moglie di Paolo Bonolis, che da settembre sarà affiancata da Orietta Berti che prenderà il posto dell’uscente Adriana Volpe. Ospite del programma di Maurizio Costanzo su R101, Sonia è voluta tornare sulla questione Gf e ha L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Grande Fratello Vip 4, alcune anticipazioni Belen e Stefano in crisi? L’indiscrezione Gf Vip, nuova strategia per salvare Katia. Il web protesta Gf Vip, Katia si arrabbia e Soleil la prende in giro alle sue spalle (VIDEO): il web si divide Isola dei Famosi, Soleil si dichiara a Vaporidis: il web si scalda Sophie sbotta contro una fan di Jessica: ... Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 6 luglio 2022) La conferma dicome opinionistasettima edizione del GF Vip, ha sollevato parecchie polemiche con la moglie di Paolo Bonolis, che da settembre sarà affiancata da Orietta Berti che prenderà il posto dell’uscente Adriana Volpe. Ospite del programma di Maurizio Costanzo su R101,è voluta tornare sulla questione Gf e ha L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Grande Fratello Vip 4, alcune anticipazioni Belen e Stefano in crisi? L’indiscrezione Gf Vip, nuova strategia per salvare Katia. Il web protesta Gf Vip, Katia si arrabbia e Soleil la prende in giro alle sue spalle (VIDEO): il web si divide Isola dei Famosi, Soleil si dichiara a Vaporidis: il web si scalda Sophie sbotta contro una fan di Jessica: ...

