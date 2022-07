Santana sviene durante un concerto in Michgan: ‘Malore per disidratazione’ (Di mercoledì 6 luglio 2022) Paura per il celeberrimo, acclamato chitarrista messicano Carlos Santana. Il fondatore dell’omonima band — che non smette di emozionare e di regalare un successo dietro l’altro — è infatti svenuto mentre si stava esibendo durante un concerto in un auditorium all’aperto in Michigan. Leggi anche: Ariete, stasera il concerto a Roma: date tour, orario e scaletto di Mercoledì 6 Luglio 2022 Paura per Santana: malore durante un’esibizione in Michigan La rockstar, di 74 anni, dopo le cure mediche è stata portata via dal palco con una barella. Secondo quanto si apprende, le cause del malore sono da rintracciare in un ‘esaurimento da calore e disidratazione‘ come ha dichiarato alcune ore dopo alla CBS News Michael Vrionis, manager dell’artista. Il malore Erano passati circa 40 minuti dal live ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 luglio 2022) Paura per il celeberrimo, acclamato chitarrista messicano Carlos. Il fondatore dell’omonima band — che non smette di emozionare e di regalare un successo dietro l’altro — è infatti svenuto mentre si stava esibendounin un auditorium all’aperto in Michigan. Leggi anche: Ariete, stasera ila Roma: date tour, orario e scaletto di Mercoledì 6 Luglio 2022 Paura per: maloreun’esibizione in Michigan La rockstar, di 74 anni, dopo le cure mediche è stata portata via dal palco con una barella. Secondo quanto si apprende, le cause del malore sono da rintracciare in un ‘esaurimento da calore e disidratazione‘ come ha dichiarato alcune ore dopo alla CBS News Michael Vrionis, manager dell’artista. Il malore Erano passati circa 40 minuti dal live ...

Pubblicità

fanpage : Malore per Carlos Santana. Il chitarrista è crollato sul palco durante un concerto - Agenzia_Ansa : Carlos Santana sviene durante un concerto in Michigan. Dopo le cure mediche l'artista è stato portato via dal palco… - RaiNews : Santana stava suonando da circa 40 minuti al Pine Knob Music Theatre di Clarkston, Michigan, a nord-ovest di Detroi… - MarsulloEdoard1 : RT @Agenzia_Ansa: Carlos Santana sviene durante un concerto in Michigan. Dopo le cure mediche l'artista è stato portato via dal palco su un… - CorriereCitta : Santana sviene durante un concerto in Michgan: ‘Malore per disidratazione’ -