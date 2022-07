Roma, SOS ambulanze: mezzi di soccorso bloccati e attese infinite. Confail Sanità: ‘Cittadini non tutelati’ (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma. Un bollettino di guerra, metafora piuttosto infelice dato il periodo, quello che purtroppo si registra sul fronte dei soccorsi. Il fermo delle ambulanze all’interno dei Pronto soccorso sta alimentando ritardi ed attese davvero infinite, che talvolta arrivano a toccare anche picchi di 7 ore. Un’odissea per chi ha bisogno di cure tempestive e che invece si vede costretto ad una lacerante attesa. Leggi anche: Roma, 90enne inciampa e cade: passano 2 ore ma l’ambulanza non arriva, i vigili la portano in ospedale con la Volante Emergenza ambulanze nella Capitale: la situazione Da giorni ormai il 118 del Lazio è letteralmente subissato da richieste di intervento: 103 le chiamate per ambulanze registrate lunedì e 47 erano ferme nei pronto ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 6 luglio 2022). Un bollettino di guerra, metafora piuttosto infelice dato il periodo, quello che purtroppo si registra sul fronte dei soccorsi. Il fermo delleall’interno dei Prontosta alimentando ritardi eddavvero, che talvolta arrivano a toccare anche picchi di 7 ore. Un’odissea per chi ha bisogno di cure tempestive e che invece si vede costretto ad una lacerante attesa. Leggi anche:, 90enne inciampa e cade: passano 2 ore ma l’ambulanza non arriva, i vigili la portano in ospedale con la Volante Emergenzanella Capitale: la situazione Da giorni ormai il 118 del Lazio è letteralmente subissato da richieste di intervento: 103 le chiamate perregistrate lunedì e 47 erano ferme nei pronto ...

Pubblicità

CorriereCitta : Roma, SOS ambulanze: mezzi di soccorso bloccati e attese infinite. Confail Sanità: ‘Cittadini non tutelati’ - gloriadonati17 : RT @RomaTutti: ??SOS PINI??Il responsabile alberature di Roma Capitale fornisce dati sui trattamenti fatti nel 21/22. Nessuno della commissi… - susi_pie : RT @RomaTutti: ??SOS PINI??Il responsabile alberature di Roma Capitale fornisce dati sui trattamenti fatti nel 21/22. Nessuno della commissi… - RomaTutti : ??SOS PINI??Il responsabile alberature di Roma Capitale fornisce dati sui trattamenti fatti nel 21/22. Nessuno della… - fisco24_info : Il Tevere soffre, 'Roma arida come la Tunisia': Sos Radicali italiani per scarsità piogge. 'Soldi Pnrr al sud' -