Meteo, "fenomeni violenti": tempeste e bombe d'acqua, mezza Italia a rischio (Di mercoledì 6 luglio 2022) E ora, che tempo farà? Caronte ancora continua a non dare tregua, ma il Meteo potrebbe cambiare. Lo assicurano gli esperti di 3bMeteo, che fanno il punto su quel che accadrà da qui ai prossimi giorno, con "un impulso fresco in arrivo con temporali anche violenti", anche se "alcune aree d'Italia rimarranno ancora a secco. Si smorza il caldo africano tuttavia potrebbe trattarsi solo di una parentesi”. “Un impulso di aria più fresca nord atlantica raggiungerà il Mediterraneo centrale e anche l'Italia, portando un po' di movimento atmosferico dopo un lungo periodo dominato dall'anticiclone africano - conferma il Meteorologo di 3bMeteo.com Edoardo Ferrara -. Quest'ultimo - riprende - infatti sarà costretto ad una temporanea ritirata, complici venti più freschi in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 6 luglio 2022) E ora, che tempo farà? Caronte ancora continua a non dare tregua, ma ilpotrebbe cambiare. Lo assicurano gli esperti di 3b, che fanno il punto su quel che accadrà da qui ai prossimi giorno, con "un impulso fresco in arrivo con temporali anche", anche se "alcune aree d'rimarranno ancora a secco. Si smorza il caldo africano tuttavia potrebbe trattarsi solo di una parentesi”. “Un impulso di aria più fresca nord atlantica raggiungerà il Mediterraneo centrale e anche l', portando un po' di movimento atmosferico dopo un lungo periodo dominato dall'anticiclone africano - conferma ilrologo di 3b.com Edoardo Ferrara -. Quest'ultimo - riprende - infatti sarà costretto ad una temporanea ritirata, complici venti più freschi in ...

