Inter, l'obiettivo è rinviare la cessione di un big: il piano dei dirigenti (Di mercoledì 6 luglio 2022) L'Inter potrebbe non cedere alcun big in questa sessione di mercato Piccola speranza per i tifosi dell'Inter di vedere l'ossatura della squadra intatta arriva dopo la conferenza stampa di ieri tenuta da Marotta e Inzaghi. Il club nerazzurro non ha la necessità di fare 60 milioni di plusvalenza in questa sessione di mercato, ma entro il 30 giugno. Ecco allora che il sacrificio di un big non è scontata e i dirigenti nerazzurri faranno di tutto per evitarla. "L'Inter aspetta il rilancio del PSG per Skriniar, ma i francesi non hanno fretta. Ecco perché da via della Liberazione non escludono di cedere adesso (con la recompra) sia Pinamontisia Pirola e poi vendere un big a gennaio o entro il prossimo 30 giugno per chiudere la finestra di mercato 2022-23 con un attivo tra i 60 e gli 80 milioni". "Si tratta di una ...

