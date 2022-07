Il programma del Politeama Genovese: 40 spettacoli da Elio a Red Canzian (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sarà incentrato sull’intrattenimento leggero e sul musical, il programma del Politeama Genovese annunciato nella giornata di ieri – martedì 5 luglio – dalla direttrice generale Claudia Scerni e dal direttore artistico Danilo Staiti nel corso della conferenza stampa alla quale hanno partecipato anche l’assessore regionale Ilaria Cavo e l’assessore comunale Lorenza Rosso. Il teatro darà spazio alla commedia, al musical e all’intrattenimento generale con nomi di punta dello spettacolo italiano e internazionale, da Angelo Pintus a Red Canzian, ma anche del classico e del moderno. Il programma del Politeama Genovese The Kitchen Company (da settembre) Destinati All’Estinzione di Angelo Pintus – dall’11 al 16 ottobre 2022 Giulietta E Romeo del Balletto di Roma – 26 ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022) Sarà incentrato sull’intrattenimento leggero e sul musical, ildelannunciato nella giornata di ieri – martedì 5 luglio – dalla direttrice generale Claudia Scerni e dal direttore artistico Danilo Staiti nel corso della conferenza stampa alla quale hanno partecipato anche l’assessore regionale Ilaria Cavo e l’assessore comunale Lorenza Rosso. Il teatro darà spazio alla commedia, al musical e all’intrattenimento generale con nomi di punta dello spettacolo italiano e internazionale, da Angelo Pintus a Red, ma anche del classico e del moderno. IldelThe Kitchen Company (da settembre) Destinati All’Estinzione di Angelo Pintus – dall’11 al 16 ottobre 2022 Giulietta E Romeo del Balletto di Roma – 26 ...

