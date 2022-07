Il prezzo dell'iPhone 14 farà infuriare tutti (Di mercoledì 6 luglio 2022) Stavolta non c'è scampo: l'iPhone 14 con ogni probabilità gonfierà i prezzi. Gli osservatori più attenti del settore high-tech lo hanno già dichiarato più volte e, a due mesi dall'uscita della nuova gamma di smartphone Apple, la tendenza è confermata. Secondo The Galox, sempre ben informato quando si tratta dell'azienda di Cupertino, i prezzi dell'iPhone 14 aumenteranno. Viene sottolineato che solo l'iPhone 14 rimarrà stabile rispetto all'iPhone 13, a partire da 799 dollari. A quel punto le cose si faranno più difficili per i futuri clienti: il nuovo iPhone 14 Max avrà un prezzo base di 899 dollari, l'iPhone 14 Pro partirà da 1099 dollari invece dei 999 dollari del 13 Pro, l'iPhone 14 Pro Max sale a ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 6 luglio 2022) Stavolta non c'è scampo: l'14 con ogni probabilità gonfierà i prezzi. Gli osservatori più attenti del settore high-tech lo hanno già dichiarato più volte e, a due mesi dall'uscitaa nuova gamma di smartphone Apple, la tendenza è confermata. Secondo The Galox, sempre ben informato quando si tratta'azienda di Cupertino, i prezzi14 aumenteranno. Viene sottolineato che solo l'14 rimarrà stabile rispetto all'13, a partire da 799 dollari. A quel punto le cose si faranno più difficili per i futuri clienti: il nuovo14 Max avrà unbase di 899 dollari, l'14 Pro partirà da 1099 dollari invece dei 999 dollari del 13 Pro, l'14 Pro Max sale a ...

