Ibrahimovic rinnova con il Milan per un altro anno (Di mercoledì 6 luglio 2022) L'ufficialità dovrebbe arrivare nelle prossime ore ma paiono ormai non esserci più dubbi: . Le parti hanno infatti trovato l'accordo per prolungare il contratto dell'attaccante svedese. Ibrahimovic rinnova con il Milan: Quali sono i dettagli dell'accordo? Prosegue la storia d'amore tra l'attaccante e i campioni d'Italia che non intendono rinunciare al loro fenomeno che, nonostante i suoi 40 anni e un minutaggio inferiore, si è rivelato fondamentale per la conquista dello scudetto. Il giocatore firmerà un contratto con una base fissa molti bassa, ovvero un milione e mezzo. La parte consistente dei guadagni la percepirà attraverso dei bonus legati alle prestazioni in campo, cioè assist e gol. Al momento Ibra è fermo da maggio per la rottura del legamento crociato e il suo rientro in campo è previsto soltanto solo ...

