Franco Bortuzzo Esasperato: Volano Denunce a Raffica! (Di mercoledì 6 luglio 2022) Franco Bortuzzo ha denunciato pubblicamente di essere stato minacciato e insultato sui social. Una vicenda che va avanti da circa due mesi e che ormai è diventata insostenibile. Il signor Franco infatti, ha deciso di denunciare alle autorità questi leoni da tastiera, nella speranza che vengano identificati e che paghino per le loro azioni. Ecco cosa sta succedendo! Franco Bortuzzo insultato e minacciato sui social: ora basta! Il padre di Manuel Bortuzzo ha perso la pazienza contro tutti quei leoni da tastiera che in questi ultimi due mesi lo hanno insultato e minacciato sui social. Il signor Franco, tramite un lungo post pubblicato su Instagram, ha annunciato di essersi rivolto alla giustizia proprio a causa dei tanti attacchi ricevuti. Gli haters quindi, risponderanno ...

