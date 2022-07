Com’è morto Ennio Morricone, fu fatale una caduta (Di mercoledì 6 luglio 2022) Ennio Morricone è scomparso il 6 luglio 2020 in seguito ad una frattura di un femore, causata da una brusca caduta avvenuta all’interno della sua abitazione a Roma. I suoi funerali si svolsero in forma privata, anche e soprattutto per rispettare i sentimenti e le volontà del maestro. Il suo amico e legale Giorgio Assumma, nel giorno della sua scomparsa garantì che Morricone si era spento con il conforto della fede. Qualche anno prima la famiglia Morricone aveva pianto la scomparsa della moglie del celebre compositore, Maria Travia. “A mia moglie Maria il più doloroso addio”, le parole di Ennio Morricone, distrutto dalla perdita della sua dolce metà Ennio Morricone classe 1928 è stato un compositore, musicista, direttore d’orchestra ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 6 luglio 2022)è scomparso il 6 luglio 2020 in seguito ad una frattura di un femore, causata da una bruscaavvenuta all’interno della sua abitazione a Roma. I suoi funerali si svolsero in forma privata, anche e soprattutto per rispettare i sentimenti e le volontà del maestro. Il suo amico e legale Giorgio Assumma, nel giorno della sua scomparsa garantì chesi era spento con il conforto della fede. Qualche anno prima la famigliaaveva pianto la scomparsa della moglie del celebre compositore, Maria Travia. “A mia moglie Maria il più doloroso addio”, le parole di, distrutto dalla perdita della sua dolce metàclasse 1928 è stato un compositore, musicista, direttore d’orchestra ...

