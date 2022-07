A Tufino arrivano i Giochi di Quartiere 2022

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Prende il via l’edizionedeididi, tra avvincenti sfide e rievocazione degli antichitradizionali. L’evento, che si terrà domenica 10 luglio, presso Piazza Gragnano a(NA), nasce, infatti, per riscoprire valorizzare idi un tempo, volano di valori, anch’essi da riscoprire, come lo stare insieme e il sano e genuino divertimento. Si comincia la mattina, dalle ore 10,00 alle 13,00, con la riscoperta deiin legno riservata ai più piccoli, cui sarà dedicata anche un laboratorio didattico di manualità e uno spettacolo di marionette. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17,00, idientreranno nel ...