Vaiolo scimmie | primo contagiato in Liguria “sta bene”

(Di martedì 5 luglio 2022) "Ildelleha un impatto limitato dal punto di vista della salute dell'uomo. Non vi sono casi gravi. Per ilcaso registrato insono scattate le profilassi e le prassi previste dalla legislazione nazionale, ovvero la quarantena e poi tutti i protocolli di cura.Il paziente si trova al proprio domicilio in buona salute, quindi direi che non si tratta di un episodio particolarmente preoccupante". Lo ha detto il presidente e assessore alla sanità della Regione, Giovanni Toti, parlando delcaso didelleaccertato ieri in

LAssertore : RT @intuslegens: Emergenza sanitaria, climatica, migratoria, energetica. Il sistema si regge sulla menzogna. Ma la menzogna si regge sulla… - suitetti : RT @intuslegens: Emergenza sanitaria, climatica, migratoria, energetica. Il sistema si regge sulla menzogna. Ma la menzogna si regge sulla… - jopratix : RT @intuslegens: Emergenza sanitaria, climatica, migratoria, energetica. Il sistema si regge sulla menzogna. Ma la menzogna si regge sulla… - PubblicoDebito : RT @intuslegens: Emergenza sanitaria, climatica, migratoria, energetica. Il sistema si regge sulla menzogna. Ma la menzogna si regge sulla… - lagrifogliere83 : RT @intuslegens: Emergenza sanitaria, climatica, migratoria, energetica. Il sistema si regge sulla menzogna. Ma la menzogna si regge sulla… -

'Ildelleha un impatto limitato dal punto di vista della salute dell'uomo. Non vi sono casi gravi. Per il primo caso registrato in Liguria sono scattate le profilassi e le prassi previste ...Palù "delleNessun rischio epidemia"/ "Abbiamo già farmaco efficace" E aggiunge: "La pandemia ci ha insegnato che servono meno 'virologi' in televisione. È necessaria una policy della ...Il paziente si trova al proprio domicilio in buona salute, quindi direi che non si tratta di un episodio particolarmente preoccupante”. (askanews) – “Il vaiolo delle scimmie ha un impatto limitato dal ...1' di lettura 05/07/2022 - Sono 3.686 i nuovi casi di positività al Covid 19 registrati nelle Marche nelle ultime 24 ore, nessun decesso. Su 7.948 tamponi processati, i casi positivi diagnosticati son ...