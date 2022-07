Sonia Bruganelli smentisce le voci di crisi con Paolo Bonolis: il ballo a Formentera che zittisce gli haters (Di martedì 5 luglio 2022) Da un po’ di tempo si vocifera di una presunta crisi tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis ma, di volta in volta, l’opinionista del GF Vip arriva in gamba tesa a smentire le malelingue. Anche stavolta, a quanto pare, sta succedendo qualcosa del genere. LEGGI ANCHE :– GF Vip, Adriana Volpe fuori dal programma: la sua reazione dopo la riconferma di Sonia Bruganelli Da qualche giorno si vocifera di una presunta crisi nel matrimonio tra Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli: sarà la verità o soltanto una speculazione? La smentita arriva da parte dell’opinionista del Grande Fratello Vip, che ha deciso di zittire tutti pubblicando un meraviglioso video sui ... Leggi su funweek (Di martedì 5 luglio 2022) Da un po’ di tempo sifera di una presuntatrama, di volta in volta, l’opinionista del GF Vip arriva in gamba tesa a smentire le malelingue. Anche stavolta, a quanto pare, sta succedendo qualcosa del genere. LEGGI ANCHE :– GF Vip, Adriana Volpe fuori dal programma: la sua reazione dopo la riconferma diDa qualche giorno sifera di una presuntanel matrimonio tra: sarà la verità o soltanto una speculazione? La smentita arriva da parte dell’opinionista del Grande Fratello Vip, che ha deciso di zittire tutti pubblicando un meraviglioso video sui ...

