Saldi estivi | guida agli acquisti

I Saldi estivi sono finalmente iniziati! E sottolineo FINALMENTE perché lo shopping è una delle pochissime gioie di luglio a Roma. Il caldo infernale e la testa già in ferie non aiutano la concentrazione, ma non c'è nulla che un bel pomeriggio di shopping sfrenato non possa risolvere. Bisogna però subito fare una precisazione: fare acquisti con i Saldi estivi è molto divertente, ma anche molto rischioso. Dalle mie parti si dice "la sòla è dietro l'angolo" e penso non ci sia bisogno di sottotitoli. Voglio dire: un conto è scegliere tra le nuove ed immacolate collezioni di inizio stagione. Un altro è destreggiarsi tra "scarti", collezioni degli anni passati ed anche qualche capo d'abbigliamento non proprio in perfetto stato di conservazione. Per questo bisogna essere preparate: Mi serve ...

