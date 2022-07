Roma, Zaniolo esce e si ferma. I tifosi: 'Non andare alla Juve'. Lui resta in silenzio (Di martedì 5 luglio 2022) Nicolò Zaniolo ha lasciato poco fa il centro sportivo della Roma dopo il primo giorno di ritiro. Ad aspettarlo all'uscita c'erano... Leggi su calciomercato (Di martedì 5 luglio 2022) Nicolòha lasciato poco fa il centro sportivo delladopo il primo giorno di ritiro. Ad aspettarlo all'uscita c'erano...

Pubblicità

AlfredoPedulla : #Zaniolo, la #Juve corre! Incontro o call con la #Roma tra mercoledì e giovedì. La #Juve disposta eventualmente anc… - Gazzetta_it : #Juve, nuova offerta per #Zaniolo: 50 milioni alla Roma e contratto top per Nicolò - tancredipalmeri : Juventus e Roma stanno ragionando su uno scambio Zaniolo per Zakaria+20 milioni di € - Invictus_85 : @solorobabuona Gianlu, se vole resta punta i piedi e si ricorda che ha baciato la nostra maglia. Io vedo un ragazzi… - bonko89 : @aliasvaughn Pedullà quello che minaccia i giocatori via social??i giocatori si presentano al ritiro e poi vengono v… -