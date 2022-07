Raffaella Carrà | a Bellaria un lungomare con il suo nome a un anno dalla scomparsa

(Di martedì 5 luglio 2022)già da un, e in Italia si susseguono le iniziative per ricordarla. E' il caso, ad esempio, della città di- Igea Marina che le ha appena dedicato il nuovo ...

Pubblicità

fraversion : un anno senza Raffaella Carrà. Eppure lei continua a fare immensamente rumore. ?? #RaffaellaCarrà - Raiofficialnews : 'È trascorso un anno da quando #RaffaellaCarrà ci ha lasciati. È difficile immaginare un luogo di quest’azienda che… - SkyTG24 : Il #5luglio 2021 ci lasciava a 78 anni una delle icone italiane più famose al mondo, Raffaella Carrà - DarioMessa : Super Felicissimo per questa bella notizia. Era doveroso che lo STUDIO DI VIA TEULADA INTITOLATO A RAFFAELLA CARRÀ.. - girlalmivghty : RT @fraversion: un anno senza Raffaella Carrà. Eppure lei continua a fare immensamente rumore. ?? #RaffaellaCarrà -

"È trascorso un anno da quandoci ha lasciati. Gran parte della sua straordinaria carriera è stata nella Rai ed è difficile immaginare un luogo di quest'azienda che non le sia legato. Abbiamo deciso di dedicare alla ...è scomparsa già da un anno, e in Italia si susseguono le iniziative per ricordarla. E' il caso, ad esempio, della città di Bellaria - Igea Marina che le ha appena dedicato il nuovo ...