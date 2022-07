Paul Pogba, a Torino porterà anche i suoi bolidi? Eccoli (Di martedì 5 luglio 2022) Paul Pogba è pronto a fare ritorno alla Juventus. Ma il centrocampista porterà con se anche i suoi bolidi? La curiosità è tanta. Il ritorno di Paul Pogba è senza alcun dubbio uno dei temi più caldi in casa Juventus. I bianconeri stanno lavorando e si stanno concentrando molto sul centrocampo, reparto che ha mostrato i maggiori limiti e difetti nella scorsa stagione, non fermandosi dunque al solo innesto del francese. Ma tutte le attenzioni sono, inutile dirlo, tutte sul e per il Polpo, molto amato dal popolo bianconero, che l’aveva eletto a grande idolo ed è pronto a riabbracciarlo. LaPresseD’altronde si sta parlando di chi, oltre che calciatore, è un vero e proprio personaggio a 360 gradi. Il transalpino sa come far parlare di sé ed è una vera e ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 5 luglio 2022)è pronto a fare ritorno alla Juventus. Ma il centrocampistacon se? La curiosità è tanta. Il ritorno diè senza alcun dubbio uno dei temi più caldi in casa Juventus. I bianconeri stanno lavorando e si stanno concentrando molto sul centrocampo, reparto che ha mostrato i maggiori limiti e difetti nella scorsa stagione, non fermandosi dunque al solo innesto del francese. Ma tutte le attenzioni sono, inutile dirlo, tutte sul e per il Polpo, molto amato dal popolo bianconero, che l’aveva eletto a grande idolo ed è pronto a riabbracciarlo. LaPresseD’altronde si sta parlando di chi, oltre che calciatore, è un vero e proprio personaggio a 360 gradi. Il transalpino sa come far parlare di sé ed è una vera e ...

