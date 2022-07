Come abbinare il trucco a un abito verde? Giochi di sfumature (Di martedì 5 luglio 2022) Tra i colori moda dell’estate 2022, il verde è quello che, certamente, sa avvicinarci di più alla Natura. sfumature che ricordano i prati, la foresta e le piante e che regalano all’outfit tutta la loro leggerezza. Un colore totalizzante, che quasi intimorisce nella sua intensità. Ecco perché occorre abbinare con attenzione il trucco all’abito. Lo scopo, ovviamente, è trovare la giusta armonia, ma non solo. Perché un vestito verde può accendersi anche attraverso i contrasti. Un piccolo ripasso della teoria del colore è imperativo. Proprio Come per il trucco dedicato agli occhi verdi, un abito color salvia o lime può trovare nei colori complementari la forza necessaria per risplendere. Ecco allora che nella perfetta palette da ... Leggi su amica (Di martedì 5 luglio 2022) Tra i colori moda dell’estate 2022, ilè quello che, certamente, sa avvicinarci di più alla Natura.che ricordano i prati, la foresta e le piante e che regalano all’outfit tutta la loro leggerezza. Un colore totalizzante, che quasi intimorisce nella sua intensità. Ecco perché occorrecon attenzione ilall’. Lo scopo, ovviamente, è trovare la giusta armonia, ma non solo. Perché un vestitopuò accendersi anche attraverso i contrasti. Un piccolo ripasso della teoria del colore è imperativo. Proprioper ildedicato agli occhi verdi, uncolor salvia o lime può trovare nei colori complementari la forza necessaria per risplendere. Ecco allora che nella perfetta palette da ...

