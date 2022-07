Canottaggio | Coppa del Mondo | azzurri in gara nella terza tappa a Lucerna

(Di martedì 5 luglio 2022) Tutto pronto per ladelladeldi, in programma a(Svizzera) da venerdì 8 a domenica 10 luglio. Saranno 14 (dodici olimpiche e due non olimpiche) le specialità iscritte dall’Italia, alcune anche con doppio equipaggio, che scenderanno in acqua per testare sia formule che preparazione proprio in vista del Campionato Europeo previsto a Monaco (Germania) dall’11 al 14 agosto. Questi i convocati: sull’ammiraglia maschile, che imbarca Marco Di Costanzo, Matteo Lodo, Giuseppe Vicino, Matteo Castaldo e Vincenzo Abbagnale, sul quattro di coppia formato da Gennaro Di Mauro, Luca Chiumento, Andrea Panizza e Giacomo Gentili, nel singolo con Luca Rambaldi, sul due senza con Giovanni Abagnale e sui due doppi pesi leggeri rispettivamente con Stefano Oppo ...

...la"Filippo Mondelli" al Responsabile Tecnico Daniele Barone è stata la sorella del Pippo Nazionale, l'azzurra Elisa. Presente, in rappresentanza della Federazione Italiana, il ...Illigure brinda anche alla 33a edizione del Festival dei Giovani, andata in scena all'... il doppio Allieve C Lattanzio - Pozzobon, l'allievo B2 Riccardo Ren, l'allievo C Pietro, il ... Coppa del Mondo di Lucerna, definiti gli equipaggi in gara (C.Stampa) Il Canottaggio ligure brinda anche alla 33a edizione del Festival dei Giovani, andata in scena all’Idroscalo di Milano con la partecipazione di oltre 2000 vogatori protagonisti in oltre 500 gare. Otti ...A consegnare la Coppa “Filippo Mondelli” al Responsabile Tecnico Daniele Barone è stata la sorella del Pippo Nazionale, l’azzurra Elisa. Presente, in rappresentanza della Federazione Italiana ...