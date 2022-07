Calcio | Inzaghi | ' ad oggi Skriniar è dell' Inter ma sappiamo come va il mercato'

(Di martedì 5 luglio 2022) Milano, 5 lug. - (Adnkronos) - "è un giocatore, l'anno scorso ha fatto un campionato straordinario, il 10 arriverà in ritiro. Quello che accadrà si vedrà: l'anno scorso abbiamo parlato di Romelu e 15 giorni dopo non c'era più.tutti cheè una cosa e tra due settimane può essere un'altra". Così l'allenatoreSimonesulla possibile cessione di Milan, obiettivo didi Psg e Chelsea. "Sule abbiamo visto l'anno scorso: io sono in una botte di ferro. Sapete tutti che dirigenti abbiamo, da quanti anni lavorano nele quello che sono riusciti a fare nella ...

Lo ha detto il tecnico dell'Inter, Simone, in conferenza stampa per l'inizio della stagione nerazzurra. "Scudetto perso dall'Inter Non lo so, so che siamo molto orgogliosi di quanto fatto e ...Prima della conferenza stampa di Simonead aprire la nuova stagione dell'Inter, Beppe Marotta anticipa le domande e dà la notizia: '... a dimostrazione di unche si sta trasformando e in ...Milano, 5 lug. - (Adnkronos) - "Skriniar oggi è un giocatore dell'Inter, l'anno scorso ha fatto un campionato straordinario, il 10 arriverà in ritiro. Quello che accadrà si vedrà: l'anno ...