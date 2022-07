Avatar: La via dell'acqua, la famiglia di Jake & Neytiri svelata in una foto (Di martedì 5 luglio 2022) Una nuova immagine di Avatar: La via dell'acqua rivela l'aspetto dei quattro figli Na'vi di Jake Sully e Neytiri nel tanto atteso sequel. Una nuova foto di Avatar: La via dell'acqua rivela l'aspetto dei quattro figli Na'vi di Jake Sully e Neytiri nell'atteso sequel firmato da James Cameron. Il film segna il ritorno di sam Worthington e Zoe Saldana nei panni dell'umano Sully e dell'aliena Neytiri, che hanno messo su famiglia su Pandora. Avatar: La via dell'acqua segna il ritorno di James Cameron su Pandora anni dopo gli eventi narrati nel primo film. Stephen Lang, Giovanni Ribisi e Matt ... Leggi su movieplayer (Di martedì 5 luglio 2022) Una nuova immagine di: La viarivela l'aspetto dei quattro figli Na'vi diSully enel tanto atteso sequel. Una nuovadi: La viarivela l'aspetto dei quattro figli Na'vi diSully enell'atteso sequel firmato da James Cameron. Il film segna il ritorno di sam Worthington e Zoe Saldana nei panni'umano Sully e'aliena, che hanno messo susu Pandora.: La viasegna il ritorno di James Cameron su Pandora anni dopo gli eventi narrati nel primo film. Stephen Lang, Giovanni Ribisi e Matt ...

