WWE: Buone notizie da Big E, non dovrà operarsi (Di lunedì 4 luglio 2022) A quasi quattro mesi dalla frattura del collo, Big E ha condiviso un nuovo aggiornamento sul suo recupero. Lunedì Big E ha twittato che, dato che le vertebre C1 non si sono ancora formate, il piano attuale prevede di sottoporsi a ulteriori scansioni alla scadenza di un anno per vedere come procede la situazione. Big E ha dichiarato che la grande notizia è che si sente "benissimo" e che l'intervento chirurgico è fuori discussione. Big E ha subito una frattura del collo durante un tag team match nella puntata di SmackDown dell'11 marzo. L'infortunio è avvenuto quando Big E ha subito un overhead belly-to-belly suplex sul pavimento da Ridge Holland ed è atterrato sulla testa. Big E ha riportato la frattura di una vertebra C1 e di una vertebra C6. "Aggiornamento! Il mio C1 non si sta ancora ossificando (formando l'osso). Il piano attuale prevede di effettuare altre scansioni per ..."

