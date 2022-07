Una vita anticipazioni: Genoveva indaga su loro due, cosa succede? (Di lunedì 4 luglio 2022) Una vita anticipazioni, Genoveva indaga su loro due: che cosa succede davvero? La Salmeron sempre più sospettosa. Si apre la settimana della telenovela spagnola di Canale 5; Felipe sembra sentirsi sempre meglio, nonostante la sua infermiera Dori ha avuto un breve alterco circa il suo lavoro con Alodia. Ramon intanto continua ad esprimere le sue L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 4 luglio 2022) Unasudue: chedavvero? La Salmeron sempre più sospettosa. Si apre la settimana della telenovela spagnola di Canale 5; Felipe sembra sentirsi sempre meglio, nonostante la sua infermiera Dori ha avuto un breve alterco circa il suo lavoro con Alodia. Ramon intanto continua ad esprimere le sue L'articolo proviene da Leggilo.org.

Pubblicità

gparagone : Il contagio tra ragazzi e bambini era NULLO, ma #Speranza e #Draghi hanno cominciato a vaccinare comunque. Negando… - stanzaselvaggia : A parte che non si capisce di quali scelte di vita parli, a parte che fa il finto serafico e poi per fare gli augur… - NetflixIT : Se c’è una cosa che abbiamo imparato è che, contro Vecna, una canzone può salvarci la vita. Non se la interrompi al… - AriannaSheeran : RT @tinapica88: In Ohio a una bambina di 10 anni, vittima di stupro, è stato negato l'aborto. Dovrà cambiare stato per farlo. Una bambina… - BabboleoNews : Indagini della #polizia a #Savona per chiarire il contesto di quanto accaduto ieri in un condominio di via Niella d… -