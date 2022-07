Ultime Notizie – “Fertilità non è infinita | ragazzi lo imparino a scuola” | la proposta

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 4 luglio 2022) “Lanon è. E idevono impararlo già al liceo“. E’ il suggerimento che arriva da Filippo Maria Ubaldi, presidente della Società italiana die sterilità-medicina della riproduzione (Sifes-Mr). L’esperto, in occasione del congresso della Società europea di riproduzione umana ed embriologia (Eshre), in corso a Milano fino a mercoledì 6 luglio, parla dell’importanza di una sorta di educazione allada avviare già fra i banchi di. Prima cioè che arrivi il momento ideale da un punto di vista ‘biologico’ per valutare la scelta di avere figli. “Sia aiche alle ragazze bisogna spiegare tutto: come e quando si dovrebbe avere un bambino, quando è meglio concepirlo, quali possono essere i rimedi se, in quello che ...