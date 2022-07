Sipario su La Settimana dello Scrittore, ricordando Michele Prisco (Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiTorre Annunziata (Na) – Sipario sulla prima edizione de “La Settimana dello Scrittore, ricordando Michele Prisco”, la kermesse culturale che si è svolta a Torre Annunziata dal 27 giugno al 02 luglio. Ad ideare la manifestazione è stata la libreria Libertà che ha affidato la direzione artistica allo Scrittore Francesco Paolo Oreste. Hanno collaborato a definire il programma e a curarne gli appuntamenti: Centro Studi Michele Prisco, Nuovevoci Caffè letterario, lido Eldorado, Biesse Associazione Culturale Bene Sociale, Associazione Culturale Poesie Metropolitane, Magicfree s.r.l., Associazione don Pietro Ottena con Progetto Cripta, Club Napoli Poggiomarino Cu tutt ‘o core, l’Associazione Ubuntu, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 4 luglio 2022) Tempo di lettura: 3 minutiTorre Annunziata (Na) –sulla prima edizione de “La”, la kermesse culturale che si è svolta a Torre Annunziata dal 27 giugno al 02 luglio. Ad ideare la manifestazione è stata la libreria Libertà che ha affidato la direzione artistica alloFrancesco Paolo Oreste. Hanno collaborato a definire il programma e a curarne gli appuntamenti: Centro Studi, Nuovevoci Caffè letterario, lido Eldorado, Biesse Associazione Culturale Bene Sociale, Associazione Culturale Poesie Metropolitane, Magicfree s.r.l., Associazione don Pietro Ottena con Progetto Cripta, Club Napoli Poggiomarino Cu tutt ‘o core, l’Associazione Ubuntu, ...

