Si finge cliente per rapinare due prostitute a Ischitella | 30enne ai domiciliari

Pubblicità

Paolo52364232 : @livewire67 @RobTallei Ma di certo, poi in Italia con la rete internet che finge di funzionare, c’è anche questo pr… - soloioenessuno : RT @gianma1980VR: Cliente che al telefono finge di essere altra persona ?? Voto 10 = coglione - gianma1980VR : Cliente che al telefono finge di essere altra persona ?? Voto 10 = coglione -

L'Eco di Bergamo

Poi quellamalintenzionatadi porgere una banconota per poi reclamare il resto, affermando di aver consegnato 50 euro. Uno stratagemma che in queste settimane viene ripetuto ai danni ...Un truffatoredi essere in una posizione di potere all'interno di un'azienda e utilizza la ...tempo reale ed end - to - end è considerata da molti come una rivoluzione dell'esperienza del,... Si finge cliente e ruba in farmacia, arrestato dagli agenti in scooter Primo giorno del pos obbligatorio per i commercianti: un test fatto di tanti piccoli acquisti nei luoghi del commercio di Vicenza. Qualche sbuffo ma il «cliente senza spiccioli» trova comunque accogli ...