Omicidio Willy | Conte | ' giustizia per famiglia | seminiamo suo esempio tra ragazzi' **

(Di lunedì 4 luglio 2022) Roma, 4 lug. (Adnkronos) - "Ladioggi ha ottenuto. Questa sentenza non li ripagherà del dolore che soffrono. Sta a noi ora seminare il coraggiosodifra i nostri: generosità, solidarietà e contrasto a ogni forma di odio e indifferenza. Emarginiamo la violenza dalle nostre vite". Così su Facebook il leader del M5S Giuseppe, commentando l'ergastolo ai fratelli Bianchi per l'omicidio diMonteiro Duarte.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | Condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duart… - fanpage : Omicidio Willy Ergastolo per i fratelli Bianchi - SkyTG24 : Sono stati condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele #Bianchi, accusati dell'omicidio di #Willy Monteiro… - EricaDucci : RT @SkyTG24: Sono stati condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele #Bianchi, accusati dell'omicidio di #Willy Monteiro Duarte avv… - PizzutiL : RT @francescagraz1: Omicidio di Willy Monteiro, il 21enne aiuto cuoco, pestato a morte la notte del 5-6 settembre, per futili motivi, dai f… -

, pm: 'Prove prodotte erano più che fondate' 'E' quello che speravamo in relazione al lavoro svolto, ma sappiamo che il giudizio poi si presta a delle variabili e il fatto aveva un ...Marco e Gabriele Bianchi sono stati condannati all'ergastolo per l'diMonteiro Duarte. È quanto ha stabilito la sentenza del processo per la morte del giovane. 23 anni invece la pena inflitta a Francesco Belleggia, 21 quella per Mario Pincarelli. Al ...Questo hanno deciso i giudici della Corte d’Assise di Frosinonem, rispettando quasi integralmente le richieste presentate dell’accusa – per tutti e quattro, l’imputazione era di omicidio volontario.Sono stati condannati all'ergastolo i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, accusati dell'omicidio di Willy Monteiro Duarte avvenuto nel settembre del 2020 a Colleferro.