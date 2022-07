Microsoft Outlook sarà più veloce anche sugli smartphone Android economici (Di lunedì 4 luglio 2022) Stando a quanto è possibile apprendere da una roadmap di Microsoft 365, a luglio è in programma il rilascio di Outlook Lite for Android L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di lunedì 4 luglio 2022) Stando a quanto è possibile apprendere da una roadmap di365, a luglio è in programma il rilascio diLite forL'articolo proviene da Tutto

Pubblicità

TuttoAndroid : Microsoft Outlook sarà più veloce anche sugli smartphone Android economici - WindowsBlogIta : Microsoft Outlook Lite, nuova app più leggera per Android in arrivo a fine mese + link download - filippo_mol : Microsoft Outlook Lite, nuova app più leggera per Android in arrivo a fine mese - ProH4Ck : Microsoft Outlook Lite, nuova app più leggera per Android in arrivo a fine mese - alex_m_84 : Microsoft Outlook Lite, nuova app più leggera per Android in arrivo a fine mese -