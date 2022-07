Marmolada | i dispersi salgono a 20 | oggi Draghi sarà a Canazei

(Di lunedì 4 luglio 2022) I vigili del fuoco hanno presidiato tutta la notte con i droni la zona del crollo ine tra poco si alzeranno in volo anche i droni del Soccorso alpino del Trentino. Nel frattempo a...

Pubblicità

GiuseppeConteIT : Esprimo la più sentita vicinanza mia e del @Mov5Stelle alle famiglie delle vittime della tragedia della #Marmolada.… - Agenzia_Ansa : Un numero dove segnalare gli eventuali dispersi nel crollo del seracco di ghiaccio sulla Marmolada. Lo ha istituto… - RaiNews : Il Soccorso alpino nazionale ha istituito un numero da chiamare per segnalare il mancato rientro di amici e familia… - Open_gol : Jeffrey Sachs: ciò che sta accadendo è la vera minaccia per l’umanità. Rischiamo tutti l’estinzione - infoitinterno : Strage sulla Marmolada, almeno una ventina i dispersi. Continuano le ricerche -

... dove inizia la risalita verso la vetta della, il Soccorso alpino ha parlato di 16 persone. Lunedì mattina un nuovo aggiornamento: 'C'è il rischio che isiano 20'. All'appello ...Ci sono tre vittime italiane identificate in seguito al crollo di un seracco sullain Trentino. Una di esse è originaria della provincia di Vicenza - da qui proveniva una ... Tra i...Il responsabile del Soccorso Alpino della X Delegazione Valdossola ha raggiunto il luogo della tragedia in serata. Al momento si contano 6 vittime e una quindicina di dispersi ...Sei vittime, otto feriti di cui due gravi, molti i dispersi. Una tragedia che forse, ascoltando la natura, si poteva evitare. Basti pensare alla temperatura fuori norma ieri in vetta, null’altro che u ...