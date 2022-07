Pubblicità

AConan_Doyle : @DaniloSickboy Ziyech , offerta Milan a Chelsea inviata ieri De Ketelare, sul giocatore si è aperta un'asta con Lee… - Cucciolina96251 : RT @juvinsight: Il #Leeds aveva chiuso Sonny #Perkins dal #WestHam, poi è arrivato il #Tottenham e ha pareggiato l'offerta: ora sta al treq… - juvinsight : Il #Leeds aveva chiuso Sonny #Perkins dal #WestHam, poi è arrivato il #Tottenham e ha pareggiato l'offerta: ora sta… - juvinsight : Chiarimento sulla situazione #Raphinha: l'offerta è del #Barcellona è di 50 milioni + 10 di bonus e se viene accett… - AConan_Doyle : Il Barcellona si lancia su Raphinha (ricambiato dalla ferrea volontà del calciatore) Offerta al Leeds per quasi 60m… -

Calciomercato.com

...parlato con ile penso che non si offenderanno. Siamo in contatto. C'è che ci sono altri club che vogliono il Raphina e stanno facendo le loro proposte. Dembelé Se accetti la nostra, ...Il 25enne sembra essere pronto a lasciare il, con tantissimi club su di lui , con il Chelsea che avrebbe già formulato un', mentre anche l'Arsenal sembra interessato al suo acquisto Il ... Leeds: c'è l'offerta per il sostituto di Philips l centrocampista del Napoli sarebbe stato caldeggiato al club inglese, alla ricerca di un mediano per la prossima stagione.Calciomercato Roma, l'occasione dal Napoli che potrebbe rimpolpare la mediana di José Mourinho: la sfida è appena cominciata.