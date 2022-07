Governo, incontro Draghi-Conte rinviato al 6 luglio (Di lunedì 4 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – In relazione al cambiamento di programma del presidente del Consiglio legato alla tragedia sulla Marmolada, Mario Draghi e il presidente del M5S, Giuseppe Conte, hanno concordato di incontrarsi mercoledì 6 luglio alle 16.30. Lo riferisce Palazzo Chigi.(ITALPRESS). Leggi su iltempo (Di lunedì 4 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – In relazione al cambiamento di programma del presidente del Consiglio legato alla tragedia sulla Marmolada, Marioe il presidente del M5S, Giuseppe, hanno concordato di incontrarsi mercoledì 6alle 16.30. Lo riferisce Palazzo Chigi.(ITALPRESS).

